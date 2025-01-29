«Соперник на один-два раунда». Тактаров дал прогноз на бой Павлович — Розенстрайк

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между россиянином Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

«Розенстрайк по зубам Павловичу. Сергей провёл работу над ошибками. И теперь может с более сильными бойцами за счёт борьбы конкурировать. Жаирзиньо ему на один-два раунда», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Поединок Павлович – Розенстрайк состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.