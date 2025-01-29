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«Шара начинает обходить Чимаева». Тактаров оценил титульные перспективы Буллета

«Шара начинает обходить Чимаева». Тактаров оценил титульные перспективы Буллета
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о непобеждённом бойце в среднем весе (до 84 кг) UFC соотечественнике Шарабутдине Магомедове.

«Шара самый яркий проспект в среднем весе. Я думаю, они где-то с Чимаевым делят первые-вторые места по яркости. Хотя Шара начинает обходить Чимаева, более грамотно подходит к своему выходу в публичное пространство. И особенно дети в него влюблены.

Как у думающего человека и бойца у меня было несколько возможностей в этом убедиться. Шара сделал домашнюю работу над партером, сабмишенами. Мы знаем его в качестве яркого ударника. Ему осталось научиться защищаться от борьбы. И если он с этим справится, то мы сможем увидеть его близко к титулу», — сказал Тактаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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