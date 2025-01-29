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Роберт Уиттакер дал совет Адесанье перед боем с Имавовым

Роберт Уиттакер дал совет Адесанье перед боем с Имавовым
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке Исраэля Адесанья и Нассурдина Имавова.

«Задача Имавова предельно ясна, и он обязательно попытается это сделать, как делал почти в каждом бою: он забирает спину, закрывает треугольник на корпусе и работает из этого положения.

Думаю, это тот бой, который мы увидим. Адесанья будет стараться удерживать дистанцию, разбивать соперника в стойке, а Имавов станет теснить его к сетке, валить и забирать спину», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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