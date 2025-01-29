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Экс-чемпион UFC в среднем весе дал прогноз на бой Шары Буллета и Майкла Пейджа

Экс-чемпион UFC в среднем весе дал прогноз на бой Шары Буллета и Майкла Пейджа
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке между россиянином Шарабутдином Магомедовым и британцем Майклом Пейджем.

«Я ожидаю победы Пейджа судейским решением. Хотя если у Шары получится приложить свою мощь, он сможет склонить результат в свою пользу. Хотя в стойке разница в габаритах и весе играет не столь большую роль», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Напомним, поединок Магомедова и Пейджа состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведет текстовую трансляцию.

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