Экс-чемпион UFC в среднем весе дал прогноз на бой Шары Буллета и Майкла Пейджа

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке между россиянином Шарабутдином Магомедовым и британцем Майклом Пейджем.

«Я ожидаю победы Пейджа судейским решением. Хотя если у Шары получится приложить свою мощь, он сможет склонить результат в свою пользу. Хотя в стойке разница в габаритах и весе играет не столь большую роль», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Напомним, поединок Магомедова и Пейджа состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведет текстовую трансляцию.

Материалы по теме Опрос Как закончится бой Шары Буллета и Майкла Пейджа?

Совместная тренировка Шары «Буллета» Магомедова с Ниной Драмой: