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Диего Пачеко готов провести бой с Эдгаром Берлангой

Диего Пачеко готов провести бой с Эдгаром Берлангой
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Обладатель титула WBO International во втором среднем весе Диего Пачеко заявил о готовности провести бой против экс-претендента на титул чемпиона мира Эдгара Берланги.

«Если честно, первый раз слышу, что Эдгар Берланга говорит о таком возможном бое, но думаю, что это получился бы неплохой поединок. Думаю, что это показывает, как авторитет Диего растёт от боя к бою. Теперь топовые бойцы вызывают его. Эдгар Берланга — одно из самых громких имён в дивизионе, и он хочет боя с Диего Пачеко. Это фантастика, и это действительно стоящее событие в мире бокса», — приводит слова Пачеко Boxing Scene.

Напомним, Пачеко свой последний бой проводил 25 января в Лас-Вегасе (США), где победил единогласным решением судей Стивена Нельсона.

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