Брэндон Морено и Стив Эрцег могут провести бой 30 марта в Мексике

Бывший чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено планирует провести бой против австралийца Стива Эрцега на очередном турнире UFC, который состоится 30 марта в Мексике.

Стоит отметить, что первоначально Эрцег планировал провести бой 2 марта в Лас-Вегасе (США) против Асу Алмабаева, но теперь он официально отменён. Об этом сообщает портал RealKevinK в социальных сетях.

Напомним, Морено свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Амира Албази. Что касается Эрцега, то он предыдущий раз дрался в августе 2024 года и проиграл техническим нокаутом в первом раунде Каю Кара-Франсу.