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«Я не такой, как тот парень». Пол Хьюз обратился к Хабибу Нурмагомедову

«Я не такой, как тот парень». Пол Хьюз обратился к Хабибу Нурмагомедову
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Ирландский экс-претендент на титул Bellator Пол Хьюз после поражения от действующего чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова подошёл к Хабибу Нурмагомедову и выразил слова уважения, отметив, что не поддерживает поведение своего соотечественника, звёздного бойца UFC Конора Макгрегора.

«Я не такой, как тот «другой» парень, я сам по себе. СМИ пытаются нас заставить не уважать друг друга. Но ты знаешь, что я к вам только с уважением», — сказал Хьюз, общаясь с Хабибом в октагоне сразу после боя с Усманом.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Хьюза большинством судейских голосов по итогам пяти раундов главного боя турнира PFL: Road to Dubai.

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