Гаджимагомедов — Мчуну: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало

31 января в Москве состоится большой вечер бокса «Ночь чемпионов IBA», где главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова против африканского претендента Табисо Мчуну.

Начало трансляции основного карда турнира – в 22:30 мск. Предварительное начало боя Гаджимагомедова и Мчуну — в 23:30 мск.

Отечественные фанаты бокса помнят Мчуну по его двум громким победам над экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым, а также над олимпийским чемпионом Евгением Тищенко.

Гаджимагомедов свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года в Уфе, где победил единогласным решением судей немца Леона Харта.