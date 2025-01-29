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Конор Макгрегор отреагировал на беседу Пола Хьюза с Хабибом Нурмагомедовым

Конор Макгрегор отреагировал на беседу Пола Хьюза с Хабибом Нурмагомедовым
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Звёздный ирландский боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на беседу своего соотечественника Пола Хьюза с его бывшим соперником, непобеждённым экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, с которым Хьюз пообщался и выразил слова уважения прямо в октагоне, сразу после поражения от действующего чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова.

«Убери с себя флаг. Ты ничего не понимаешь, шкет», — написал Конор в социальных сетях.

«Конор, я всегда говорил, что ты великий, и всегда уважал. Но то, что ты делаешь, выпады по поводу моего происхождения, лишь показывает, что у тебя с головой», — ответил Хьюз.

Напомним, Хьюз проиграл Усману Нурмагомедову большинством судейских голосов в главном бою турнира PFL: Road to Dubai, который проходил 25 января в Дубае.

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