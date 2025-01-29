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Шара Буллет рассказал о знакомстве с Криштиану Роналду

Шара Буллет рассказал о знакомстве с Криштиану Роналду
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Известный российский средневес Шарабутдин «Буллет» Магомедов рассказал о своём знакомстве с легендарным футболистом Криштиану Роналду во время своего нахождения в Саудовской Аравии перед боем, который он проведёт там 1 февраля на UFC Fight Night 250, где его ожидает противостояние с британцем Майклом Пейджем.

«Утром меня позвали на тренировку команды «Аль-Наср». Президент клуба «Аль-Наср» вручил мне футболку с моей фамилией, именную. Я там увиделся с Криштиану Роналду, побеседовал со всеми футболистами, долго разговаривал с Криштиану. Он мне подарил свою футболку, расписался на ней, и он придёт на мой бой 1 февраля и будет за меня болеть.

Мы общались с ним около получаса. Он сказал, что у меня есть все перспективы, чтобы стать чемпионом UFC, и он очень плотно следит за боями в UFC, видел и мои бои. Он много смотрит UFC, ему нравятся бои.

Я рассказывал ему, что сильно за него болел ещё давным-давно, в 2004 году. Давно за ним слежу, и он, наверное, один из тех футболистов, которые очень сильно привлекали моё внимание. Он любил финтить, и я тоже любил это делать, когда играл в футбол, и теперь так же люблю финтить в клетке», — сказал Магомедов на пресс-конференции турнира UFC Fight Night 250.

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