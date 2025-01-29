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Шарабутдин Магомедов — о предстоящем бое с Пейджем: если я вгрызусь, то уже не отпущу

Шарабутдин Магомедов — о предстоящем бое с Пейджем: если я вгрызусь, то уже не отпущу
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Популярный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, дал комментарий по поводу предстоящего поединка против британца Майкла Пейджа.

«Пейдж говорит, что я для него удобен. Но он даже не представляет, насколько сам для меня может быть удобен в клетке. Если я вгрызусь в него, то уже не отпущу. Когда в клетку входит Пират, я ещё не видел, чтобы он был для кого-то удобен», — сказал Шарабутдин во время пресс-конференции UFC Fight Night 250.

Напомним, бой между Пейджем и Магомедовым состоится на турнире UFC Fight Night 250 и пройдёт 1 февраля в Саудовской Аравии.

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