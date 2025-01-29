Шарабутдин Магомедов рассказал о подготовке к бою с Майклом Пейджем

Известный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов рассказал о подготовке к бою против британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250, который пройдёт 1 февраля в Саудовской Аравии.

«Я был полтора месяца в Дубае. Провёл там сбор и за две недели вылетел в Эр-Рияд. Думаю, всё отлично. Чувствую себя комфортно, дышу хорошо, всё чётко. 1 февраля буду заряжен показать всё, на что способен и соперник тот, с кем это можно показать.

Если он хочет меня измотать, то окей, но урон-то на нем будет и 15 минут я этих выдержу. И, возможно, может, он хочет убить меня, но, поверьте мне, я смогу прожить 10−15 минут с ним», — сказал Магомедов во время пресс-конференции турнира UFC Fight Night 250.