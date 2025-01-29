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Шарабутдин Магомедов раскритиковал Лионеля Месси за поддержку Израиля

Шарабутдин Магомедов раскритиковал Лионеля Месси за поддержку Израиля
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Известный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов раскритиковал легендарного футболиста Лионеля Месси за финансирование Израиля в войне с Палестиной и лестно отозвался о его главном футбольном конкуренте Криштиану Роналду, который, по его мнению, совершает исключительно благие дела.

«Полностью определяет спортсмена не только то, как он играет, а то, как он ведёт себя за пределами поля. Криштиану – большой пример в том, что он продвигает, как помогает людям во многом, в чём они нуждаются.

И обо всём, что вредно, наносит вред здоровью, он не умалчивает, помогает людям, оказавшимся в сложных ситуациях.

А Месси помогает плохим людям убивать хороших людей. Видел, что он спонсирует Израиль, вы видели, что он делал в Палестине», — сказал Магомедов во время пресс-конференции турнира UFC Fight Night 250.

Напомним, Месси ещё в 2014 году пожертвовал € 1 млн Израилю в войне с мусульманами Палестины.

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