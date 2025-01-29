Хабиб Нурмагомедов поддержал Пола Хьюза в его конфликте с Конором Макгрегором

Легендарный не знающий поражений экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал экс-претендента на титул Bellator в лёгком дивизионе ирландца Пола Хьюза в его конфликте с звездой UFC Конором Макгрегором.

«Хьюз, ты настоящий ирландец. Не насильник или наркоман, как этот ублюдок», — написал Хабиб в социальных сетях.

Напомним, Хьюз 25 января в Дубае проиграл большинством судейских голосов действующему чемпиону Bellator Усману Нурмагомедову и после боя подошёл в угол соперника, где выразил слова уважения в адрес династии Нурмагомедовых, отметив, что он не поддерживает поведения своего соотечественника Конора Макгрегора.