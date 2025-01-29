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Шарабутдин Магомедов лично познакомился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Шарабутдин Магомедов лично познакомился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии
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Популярный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, лично познакомился с легендарным футболистом Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Шарабутдин был приглашён на тренировку саудовской команды «Аль-Наср», где ему довелось пообщаться со всеми игроками команды, включая Роналду.

Руководство футбольного клуба вручило бойцу именную футболку с эмблемой команды, а Роналду подарил Магомедову ещё одну футболку со своим именем и автографом.

Напомним, 1 февраля в Саудовской Аравии в рамках турнира UFC Fight Night 250 Магомедов проведёт бой против британца Майкла Пейджа.

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