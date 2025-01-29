Шарабутдин Магомедов показал актуальную форму перед UFC Fight Night 250

Популярный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, также известный как Шара Буллет, продемонстрировал свою актуальную боевую форму перед турниром UFC Fight Night 250, где он сразится с британцем Майклом Пейджем.

Шара Буллет Фото: UFC

Напомним, турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а поединок Магомедова и Пейджа пройдёт в его основном карде. Главным событием шоу станет бой экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.

Магомедов свой предыдущий бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде Армена Петросяна. В итоге на протяжении 2024 года Шарабутдин провёл три поединка и во всех одержал уверенные победы.