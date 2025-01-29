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Шарабутдин Магомедов показал актуальную форму перед UFC Fight Night 250

Шарабутдин Магомедов показал актуальную форму перед UFC Fight Night 250
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Популярный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, также известный как Шара Буллет, продемонстрировал свою актуальную боевую форму перед турниром UFC Fight Night 250, где он сразится с британцем Майклом Пейджем.

Шара Буллет

Шара Буллет

Фото: UFC

Напомним, турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а поединок Магомедова и Пейджа пройдёт в его основном карде. Главным событием шоу станет бой экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.

Магомедов свой предыдущий бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде Армена Петросяна. В итоге на протяжении 2024 года Шарабутдин провёл три поединка и во всех одержал уверенные победы.

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