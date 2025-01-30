Теофимо Лопесу назначен бой с победителем поединка между Кэттероллом и Барбосой

Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что действующий обладатель титула в первом полусреднем весе Теофимо Лопес обязан провести защиту своего пояса в бою против победителя противостояния между Джеком Кэттероллом и Арнольдом Барбосой-младшим, который состоится 15 февраля в Манчестере (Англия). Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, Лопес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он победил единогласным решением судей Стива Клаггетта.

На счету Лопеса 22 проведённых поединка, в 21 из них он одержал победы (13 досрочно) при всего одном поражении, которое случилось в ноябре 2021 года, где он уступил раздельным решением судей Джорджу Камбососу.