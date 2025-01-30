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Асу Алмабаев получил нового соперника на UFC Fight Night 253

Асу Алмабаев получил нового соперника на UFC Fight Night 253
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Казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаев, который первоначально должен был провести бой на турнире UFC Fight Night 253 против экс-чемпиона в этом весе Брэндона Морено, получил нового соперника. Теперь против казахстанца в клетку выйдет бразилец Аллан Насименто. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, Алмабаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей другого бразильского бойца, Матеуса Николау.

Что касается Насименто, то он предыдущий поединок провёл в январе 2023 года и одержал там победу удушающим приёмом в первом раунде над американцем Карлосом Эрнандесом.

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