Асу Алмабаев получил нового соперника на UFC Fight Night 253

Казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаев, который первоначально должен был провести бой на турнире UFC Fight Night 253 против экс-чемпиона в этом весе Брэндона Морено, получил нового соперника. Теперь против казахстанца в клетку выйдет бразилец Аллан Насименто. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, Алмабаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей другого бразильского бойца, Матеуса Николау.

Что касается Насименто, то он предыдущий поединок провёл в январе 2023 года и одержал там победу удушающим приёмом в первом раунде над американцем Карлосом Эрнандесом.