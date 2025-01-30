Опубликована афиша боя-реванша Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Опубликована официальная афиша повторного боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между двумя российскими боксёрами — действующим абсолютным чемпионом Артуром Бетербиевым и претендующим на этот титул Дмитрием Биволом. Реванш состоится 22 февраля 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом прошёл также в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бой продлился 12 полных раундов, победу решением судей большинством голосов одержал Бетербиев, итоговый счёт на судейских картах составил 114-114, 115-113, 116-112 в его пользу.

Видео: Почему первый бой Бетербиева и Бивола был спорным?