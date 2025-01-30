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Имавов: устрою зрелищный бой или финиширую Адесанью в партере, пока думаю

Имавов: устрою зрелищный бой или финиширую Адесанью в партере, пока думаю
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Нассурдин Имавов высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Исраэль Адесанья
Не началось
Нассурдин Имавов

«Пока я ещё думаю – устроить войну, дать зрителям то, чего они хотят, или же финишировать его в партере. Я хочу зрелищный бой. Знаю, это нравится болельщикам, это нравится UFC, поэтому первые два-три раунда пройдут в стойке», – сказал Имавов на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 250.

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