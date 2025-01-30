Стрикленд: Уиттакер был консервной банкой в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о поражении Роберта Уиттакера в бою с Хамзатом Чимаевым.
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 308 в октябре и завершился победой Чимаева болевым приёмом в первом раунде. У Уиттакера был диагностирован перелом челюсти.
«Роб известен тем, что выступает либо как чёртова суперзвезда, либо как консервная банка. И он был чёртовой консервной банкой. На него попросту оказали слишком большое давление», — приводит слова Стрикленда издание MMAJunkie.
Хамзат Чимаев тренируется со сборной России по греко-римской борьбе