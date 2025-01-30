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Стрикленд: Уиттакер был консервной банкой в бою с Чимаевым

Стрикленд: Уиттакер был консервной банкой в бою с Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о поражении Роберта Уиттакера в бою с Хамзатом Чимаевым.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 308 в октябре и завершился победой Чимаева болевым приёмом в первом раунде. У Уиттакера был диагностирован перелом челюсти.

«Роб известен тем, что выступает либо как чёртова суперзвезда, либо как консервная банка. И он был чёртовой консервной банкой. На него попросту оказали слишком большое давление», — приводит слова Стрикленда издание MMAJunkie.

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