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Экс-чемпион UFC заявил, что Розенстрайк — фаворит в бою с Павловичем

Экс-чемпион UFC заявил, что Розенстрайк — фаворит в бою с Павловичем
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Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянином Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

«Розенстрайку нужно оставаться дисциплинированным. Это будет сложно, но именно это станет залогом победы над Павловичем. Сергею нужно было о многом подумать после Волкова… Я бы поставил на Розенстрайка, он должен быть фаворитом», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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Напомним, поединок Павловича и Розенстрайка состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

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