«Весь мир знает, что ты не мужик». Стрикленд жёстко высказался о Чимаеве

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о возможном поединке с непобеждённой звездой дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Любой, кто подерётся с этим парнем, получит чертовский чек, чуваки. После того как я покончу с чёртовым Чимаевым, он вернётся к чёртовым криптомошенничествам.

Может ли он драться? Да, он умеет драться. Он не мужик, чёрт возьми. Я знаю, что ты не мужик. Ты это знаешь. И весь мир знает, что ты не мужик», — приводит слова Стрикленда издание MMAJunkie.

Напомним, 9 февраля на турнире UFC 312 Стрикленд проведет реванш с действующим чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.