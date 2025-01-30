Источник: Александр Пантожа проведёт защиту титула UFC в апреле, есть соперник

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проведёт защиту титула на турнире UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США), сообщает MMA News.

Соперником Пантожи станет четвёртый номер рейтинга новозеландец Кай Кара-Франс.

Александру Пантоже 34 года. Бразилец выступает в UFC с 2016 года, в июле 2023 года стал чемпионом организации, победив раздельным решением мексиканца Брэндона Морено. В своем последнем бою на UFC 310 в декабре Пантожа «задушил» во втором раунде японца Кая Асакуру.

Каю Кара-Франсу 31 год. Новозеландец выступает в UFC с 2018 года. В своем последнем бою на UFC 305 в августе победил техническим нокаутом австралийца Стива Эрцега.