Муслим Гаджимагомедов объяснил, за счёт чего победит Табисо Мчуну

Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте (101,4 кг) россиянин Муслим Гаджимагомедов (5-0, 3 KO) высказался о предстоящем поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну (23-7, 13 KO), который состоится 31 января в Москве.

«Лагерь прошёл отлично и успешно – обошлись без травм. У меня было несколько этапов подготовки. В общем, всё как надо. В предстоящем поединке с Мчуну добьюсь победы за счёт скорости, передвижений на ногах, за счёт быстроты.

Знаю, что и Мчуну представляет из себя быстрого боксёра небольшого роста. Не могу сказать, что он бьёт жёстко. И ему становится неудобно, когда против него выступают такие же быстрые оппоненты. Что касается антропометрии, мне это, наоборот, удобно, он сильно ниже меня, но при этом левша. Буду бить быстро и быстро уходить.

Если вспоминать его поединки с Тищенко и Лебедевым, то они попросту не успевали за скоростью Мчуну. Табисо тоже бьёт быстро и отходит. Но по скорости я намного быстрее Мчуну. При этом соглашусь с тем, что это один из самых серьёзных моих соперников. У него большой опыт. Он боксировал с Тищенко, Лебедевым, Усиком и другими. Для меня предстоящее противостояние очень важное», — цитирует Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.