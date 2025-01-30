Экс-чемпион: в UFC вы движетесь от достатка к нищете

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Крис Вайдман, уволенный из промоушена в январе, высказался о трудностях в престижнейшей организации мира.

«Есть новички, которые находятся на том же месте, что и я много лет назад… UFC должны сделать новых звёзд их этих парней. И есть бывшие чемпионы, как я, у которых дела идут не лучшим образом, вы проигрываете бои… В UFC вы, по сути, движетесь от достатка к нищете, и это горько, но таков бизнес», — сказал Вайдман в подкасте Ариэля Хельвани.

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