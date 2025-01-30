Исраэль Адесанья оценил победу Шары Буллета над Петросяном

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал победу российского бойца дивизиона Шарабутдина Магомедова над армянином Арменом Петросяном.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 308 в октябре, Магомедов победил нокаутом в третьем раунде, поймав соперника в размене ударом «бэкфист».

«В последнем бою он действительно ярко нокаутировал своего соперника. Двойной бэкфист, очень круто», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

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1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов сразится с британцем Майком Пейджем. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.