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«К чёрту его». Стрикленд иронично ответил на слух, что Перейра будет в его углу на UFC 312

«К чёрту его». Стрикленд иронично ответил на слух, что Перейра будет в его углу на UFC 312
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд прокомментировал новость о том, что бразилец Алекс Перейра станет его угловым в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 312.

«Алекс – чертовски хороший чувак. Мой чувак нокаутировал меня, поэтому к чёрту тебя, Алекс, ты пугающий бразильский засранец. Но он хороший парень, он мне нравится. Мы испортим бойцовскую неделю, будет здорово», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе 2024 года и завершился победой южноафриканца раздельным решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.

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