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Биспинг сказал, когда должен состояться бой Джонс — Аспиналл

Биспинг сказал, когда должен состояться бой Джонс — Аспиналл
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Бывший чемпион UFC Майк Биспинг считает, что ожидаемый поединок за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом состоится и это произойдёт в середине года.

«Я верю, что этот бой состоится в этом году. Похоже, Джонс за, и, похоже, UFC хочет этого. Они сказали Тому Аспиналлу, что это решённый вопрос. Если этот бой не состоится, это будет позором.

Думаю, это случится. Международная неделя боёв, Лас-Вегас. Но я не отпираюсь на какую-то внутреннюю информацию», — приводит слова Биспинга издание MMA Fighting.

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