Кормье: не думаю, что выдержал бы 25 минут в клетке без титула на кону

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье признался, что скептически относится к пятираундовым боям без титула на кону.

«Я никогда в своей жизни не дрался в пятираундовом главном бою, который не был бы чемпионским. И я буду честен – не думаю, что смог бы это сделать, зная, что меня не ждёт блестящий золотой пояс. Очень тяжело разбудить в себе пса, когда ты не получаешь что-то значимое», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Ранее Даниэль Кормье назвал единственный способ победить действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили.