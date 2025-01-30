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Ирина Алексеева дала прогноз на бой Шары Буллета и Майкла Пейджа

Ирина Алексеева дала прогноз на бой Шары Буллета и Майкла Пейджа
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Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке между соотечественником Шарабутдином Магомедовым и британцем Майклом Пейджем.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

«Думаю, что Шара победит Майкла. Все видели его последние бои. Петросяна отправил в нокаут. Шара силён духом. Буллет – звезда UFC. За ним все наблюдают, а каждого бойца это очень мотивирует. Думаю, что Шара растёт от боя к бою. Он самый непредсказуемый парень дивизиона. Ударник, круто защищается от борьбы. Он гораздо интереснее, чем Пейдж», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Поединок Магомедова и Пейджа состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

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