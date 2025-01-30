Алексеева высказалась о титульных амбициях Буллета в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева оценила перспективы непобеждённого средневеса Шарабутдина Магомедова в престижнейшей организации мира.

«Шара очень быстро прорывается по рейтингу. Пару боёв — и можно газовать за титульник. Даже после Пейджа уже можно попробовать попросить претендентский бой. У него отличная медийка в UFC, его любят фанаты», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.