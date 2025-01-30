Стрикленд: уважайте Перейру, он пришёл из ниоткуда и стал воплощением американской мечты

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о действующем обладателе титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильце Алексе Перейре.

«Нужно уважать Алекса. Откуда он пришёл, чёрт возьми? Из чёртового шиномонтажа. Он пришёл буквально из ниоткуда и сам сделал себе жизнь. Он стал своего рода воплощением американской мечты. Нужно уважать такое отношение к делу», — приводит слова Стрикленда издание MMAJunkie.

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году и всего за семь боёв стал чемпионом организации в двух весовых категориях.

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