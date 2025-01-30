Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет назвал поединок Александра Шлеменко, изменивший его отношение к бойцу

Шара Буллет назвал поединок Александра Шлеменко, изменивший его отношение к бойцу
Комментарии

Непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о ветеране и соотечественнике Александре Шлеменко.

«Я реально удивился, когда Александр подрался с Гегардом Мусаси. Я раньше не болел за Шлеменко, но как только он выходил на бой, я начинал переживать за него.

Думал, что Мусаси легко победит Шлеменко. По ходу боя я начал болеть за Александра. Он такие поединки духовитые показывает. Сердце и душа хотят, чтобы он победил. Его же засудили тогда. По урону Шлеменко выиграл, я думаю», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Шлеменко назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Шлеменко — про Шару Буллета и вызовы:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android