Шара Буллет назвал поединок Александра Шлеменко, изменивший его отношение к бойцу

Непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о ветеране и соотечественнике Александре Шлеменко.

«Я реально удивился, когда Александр подрался с Гегардом Мусаси. Я раньше не болел за Шлеменко, но как только он выходил на бой, я начинал переживать за него.

Думал, что Мусаси легко победит Шлеменко. По ходу боя я начал болеть за Александра. Он такие поединки духовитые показывает. Сердце и душа хотят, чтобы он победил. Его же засудили тогда. По урону Шлеменко выиграл, я думаю», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Шлеменко назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Шлеменко — про Шару Буллета и вызовы: