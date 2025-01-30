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Ирина Алексеева дала прогноз на предстоящий бой Сергея Павловича в UFC

Ирина Алексеева дала прогноз на предстоящий бой Сергея Павловича в UFC
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) промоушена Даны Уайта между её соотечественником Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

«Думаю, у Павловича будет нокаут. Полагаю, что Сергей после Волкова предстанет новым человеком, сделает правильные выводы. Сравнивать уровни Розенстрайка и Александра бессмысленно. Волков был на две головы опаснее. Поэтому Павлович 100% отправит его в нокаут. Думаю, всё закончится во втором раунде», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Сергей Павлович показал, как готовится к бою с Розенстрайком:

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