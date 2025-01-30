Алексеева оценила шансы Павловича вернуться в титульную гонку

Российский боец UFC Ирина Алексеева оценила шансы соотечественника Сергея Павловича вернуться в титульную гонку в промоушене.

«Нужно победить Розенстрайка и выйти на следующий бой. Можно попробовать ещё подраться с Алмейдой. Бразилец рвётся в чемпионскую гонку, находится высоко в рейтинге. Вот сначала нужно будет его победить, а потом уже можно будет говорить о возвращении в гонку», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В следующем поединке Павлович встретится с Жаирзиньо Розенстрайком. Поединок Павловича и Розенстрайка состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.