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Нганну высказался об Адесанье перед его боем с Имавовым в UFC

Нганну высказался об Адесанье перед его боем с Имавовым в UFC
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну поддержал своего приятеля Исраэля Адесанью перед его поединком с Нассурдином Имавовым. Спортсмены встретятся 1 февраля в Саудовской Аравии в рамках турнира UFC Fight Night 250.

«Всего два дня до боя моего брата, но он свободен от стресса и в приподнятом настроении. Он даже выглядит моложе», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению несколько совместных фото с Адесаньей.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

В общей сложности на счету Адесаньи в ММА 24 победы при четырёх поражениях. В активе Имавова 15 побед и четыре поражения.

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