Нганну высказался об Адесанье перед его боем с Имавовым в UFC

Франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну поддержал своего приятеля Исраэля Адесанью перед его поединком с Нассурдином Имавовым. Спортсмены встретятся 1 февраля в Саудовской Аравии в рамках турнира UFC Fight Night 250.
«Всего два дня до боя моего брата, но он свободен от стресса и в приподнятом настроении. Он даже выглядит моложе», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению несколько совместных фото с Адесаньей.
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
В общей сложности на счету Адесаньи в ММА 24 победы при четырёх поражениях. В активе Имавова 15 побед и четыре поражения.
Адесанья сцепился на улице с мужчиной и плюнул в него: