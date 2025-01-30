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Боец UFC Хамзат Чимаев показал фото в майке ФК «Фламенго»

Боец UFC Хамзат Чимаев показал фото в майке ФК «Фламенго»
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал снимок в форме бразильского футбольного клуба «Фламенго».

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Хамзат встречался с австралийцем Робертом Уиттакером. Чимаев одержал победу уже в первом раунде после того, как запустил руку сопернику за шею и вышел на ущемление челюсти. Роберт был вынужден постучать, сигнализируя о сдаче.

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Хамзат Чимаев показал, как тренируется на сборах:

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