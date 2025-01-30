Майкл Пейдж: если Шара Буллет полезет бороться, то окажется в опасности

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке с непобеждённым россиянином Шарабутдином Магомедовым.

«Я говорил, что Шара будет бороться, но я не говорил, что он бросится в борьбу первым. Могу заставить его делать это и буду очень рад провести тейкдаун. Сейчас работаю над этим и буду только рад побороться. Возможно, в какой-то момент я решу, что стоит измотать его в партере, нанести несколько ударов. Я могу это сделать, но не думаю, что это будет нужно. Если проведу тейкдаун — значит, это часть моего плана на поединок. Если он полезет бороться, то окажется в опасности», — приводит слова Майкла Пейджа MMAJunkie.

Поединок между Пейджом и Шарой Буллетом состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).