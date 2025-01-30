Гаджиев дал категоричный прогноз, когда Чимаев станет чемпионом UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC в 2025 году.

«Сейчас подерутся дю Плесси со Стриклендом. Потом Хамзат. И я больше скажу: после того, что я сейчас видел, Хамзат — человек, который выиграет этот титул. У меня каждый год спрашивают: «Станет ли Хамзат чемпионом в следующем году?» Я каждый раз говорю: «Нет. Нет». Станет ли Хамзат чемпионом UFC 2025 году? Вот в 2025 году как раз станет», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В общей сложности на счету Камила Чимаева в ММА 14 боёв, в которых он одержал 14 побед.

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Чимаев тренируется со сборной России по греко-римской борьбе: