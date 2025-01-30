«Сядь на корабль и вернись в Палестину». Стрикленд жёстко высказался о Мухаммаде

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о действующем обладателе титула в полусреднем дивизионе (до 93 кг) Белале Мухаммаде.

«Разрешите мне кое-что сказать о Белале Мухаммаде. Откуда он? Из Майами? А, из Чикаго. Белал, сделай одолжение, заткнись. Сядь на корабль и вернись в Палестину, возьми в руки камень и что-нибудь сделай, мне очень надоел твой трёп в социальных сетях. Каждый раз, когда мы видимся, ты опускаешь голову вниз, как маленькая девчонка. Ты говоришь, что хочешь побить меня? Да пошёл ты», — сказал Стрикленд в интервью The Schmo.

Белал Мухаммад завоевал свой титул в июле 2024 года, после того как победил единогласным решением судей экс-чемпиона Леона Эдвардса, и сейчас имеет право на проведение добровольной защиты.