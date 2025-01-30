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«Паршивая версия бокса». Джейк Пол объяснил, почему ММА стали хуже

«Паршивая версия бокса». Джейк Пол объяснил, почему ММА стали хуже
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Американский блогер Джейк Пол, также занимающийся боксом, поделился мыслями о современном состоянии смешанных единоборств. По мнению Пола, они вчистую проигрывают боксу.

«ММА уже не те, что были раньше. Чистая правда. Бокс сейчас популярнее, чем когда-либо. Крупнейшим спортивным событием 2024 года стал бокс, в то время как ММА, по сути, становятся паршивой версией бокса. Это какой-то кикбоксинг. Все научились защищаться от тейкдаунов, и у каждого есть черный пояс по джиу-джитсу. Переводов стало не так много, а даже если и есть, то всё выглядит чертовски скучно. Так что это в буквальном смысле стало кикбоксингом», — сказал Пол на YouTube-на канале ALL THE SMOKE.

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