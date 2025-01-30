Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Криштиану Роналду назвал российского бойца, который станет чемпионом UFC

Криштиану Роналду назвал российского бойца, который станет чемпионом UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единобосртв Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, поделился подробностями о встречи с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду. Спортсмены недавно познакомились в Саудовской Аравии. Шарабутдин был приглашён на тренировку команды «Аль-Наср», где ему довелось пообщаться со всеми игроками команды, включая Роналду.

«Я встретил всю команду, в том числе – Криштиану Роналду. Мы говорили около получаса. Он сказал, что много знает о UFC. Могу добавить, что он очень хорошо разбирается в спорте. Он сказал, что собирается посетить предстоящий поединок и будет болеть за меня. Что у меня большой потенциал и что в конечном итоге я стану чемпионом», — сказал Магомедов на пресс-конференции перед поединком с британцем Майклом Пейджем на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
«Добрые русские мужики» и бешеная харизма. Почему за Буллета болеют все
«Добрые русские мужики» и бешеная харизма. Почему за Буллета болеют все

Как Шара Буллет покоряет мир:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android