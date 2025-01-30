Криштиану Роналду назвал российского бойца, который станет чемпионом UFC

Популярный российский боец смешанных единобосртв Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, поделился подробностями о встречи с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду. Спортсмены недавно познакомились в Саудовской Аравии. Шарабутдин был приглашён на тренировку команды «Аль-Наср», где ему довелось пообщаться со всеми игроками команды, включая Роналду.

«Я встретил всю команду, в том числе – Криштиану Роналду. Мы говорили около получаса. Он сказал, что много знает о UFC. Могу добавить, что он очень хорошо разбирается в спорте. Он сказал, что собирается посетить предстоящий поединок и будет болеть за меня. Что у меня большой потенциал и что в конечном итоге я стану чемпионом», — сказал Магомедов на пресс-конференции перед поединком с британцем Майклом Пейджем на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Как Шара Буллет покоряет мир: