«Будущее». В PFL отметили выступление Ибрагима Ибрагимова в бою с Кенни Мохоноаной

Пресс-служба PFL опубликовала на своей странице в социальных сетях новый пост, в котором отметила выступление российского бойца смешанных единоборств Ибрагима Ибрагимова на турнире PFL Road to Dubai Champions Series. Ибрагимов встречался с ирландцем Кенни Мохоноаной и одержал победу единогласным решением судей.

На фотографиях, опубликованных PFL, Ибрагим предстал в том числе и с семейством Нурмагомедовых — Хабибом и его братом Усманом, являющимся чемпионом Bellator в лёгком весе.

Фото: PFL

Напомним, по итогам боя с Мохоноаной трое судей единогласно отдали победу Ибрагимову (30:27 трижды), послужной список которого теперь состоит из девяти побед в девяти поединках.