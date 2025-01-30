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«Будущее». В PFL отметили выступление Ибрагима Ибрагимова в бою с Кенни Мохоноаной

«Будущее». В PFL отметили выступление Ибрагима Ибрагимова в бою с Кенни Мохоноаной
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Пресс-служба PFL опубликовала на своей странице в социальных сетях новый пост, в котором отметила выступление российского бойца смешанных единоборств Ибрагима Ибрагимова на турнире PFL Road to Dubai Champions Series. Ибрагимов встречался с ирландцем Кенни Мохоноаной и одержал победу единогласным решением судей.

На фотографиях, опубликованных PFL, Ибрагим предстал в том числе и с семейством Нурмагомедовых — Хабибом и его братом Усманом, являющимся чемпионом Bellator в лёгком весе.

Фото: PFL

Напомним, по итогам боя с Мохоноаной трое судей единогласно отдали победу Ибрагимову (30:27 трижды), послужной список которого теперь состоит из девяти побед в девяти поединках.

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