Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия записался на допинг-тест перед возвращением в ринг — источник

Райан Гарсия записался на допинг-тест перед возвращением в ринг — источник
Комментарии

Известный американский боксёр Райан Гарсия записался на допинг-тест Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Лэнс Пагмайр. Также об этом информирует издание Dailysports.net.

Такой шаг является последним на пути к запланированной серии из трёх поединков. Ожидается, что спортсмен вернётся в ринг в мае этого года. Его первым соперником должен стать бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро. Противостояние состоится под эгидой журнала The Ring.

Сейчас Райан отбывает годичную дисквалификацию. В его допинг-пробе был найден остарин. Решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.

Материалы по теме
Анонсирован турнир под эгидой The Ring с участием Райана Гарсии и Девина Хейни

Райан Гарсия опубликовал видео драки Девина Хейни на ярмарке:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android