Шара Буллет: когда в России футболисты получают хорошие деньги, то больше не хотят играть

Известный российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, высказался о португальском футболисте Криштиану Роналду, с которым он недавно встретился в Саудовской Аравии.

«Знаете, он очень мотивирован. Он весь в игре. Он в отличной форме. Просто невероятно, что кто-то выглядит так хорошо и находится в такой отличной форме более 20 лет. Он настоящая легенда. Немногие смогут побить его достижения. Быть может, таких людей вообще не найдётся.

В нашей стране, когда футболисты начинают получать хорошие деньги… они как бы больше не хотят играть. В случае с Роналду это не так. Совсем не так. Несмотря на хороший заработок, он всё равно продолжает совершенствоваться и двигаться вперёд. Криштиану – потрясающий пример и легенда этого вида спорта», — приводит слова Шарабутдина San Luis Obispo Tribune со ссылкой на его выступление на пресс-конференции UFC Fight Night 250.

На UFC Fight Night 250 Шарабутдин сразится с британцем Майклом Пейджем. Турнир пройдёт 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: