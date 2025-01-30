Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет: когда в России футболисты получают хорошие деньги, то больше не хотят играть

Шара Буллет: когда в России футболисты получают хорошие деньги, то больше не хотят играть
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, высказался о португальском футболисте Криштиану Роналду, с которым он недавно встретился в Саудовской Аравии.

«Знаете, он очень мотивирован. Он весь в игре. Он в отличной форме. Просто невероятно, что кто-то выглядит так хорошо и находится в такой отличной форме более 20 лет. Он настоящая легенда. Немногие смогут побить его достижения. Быть может, таких людей вообще не найдётся.

В нашей стране, когда футболисты начинают получать хорошие деньги… они как бы больше не хотят играть. В случае с Роналду это не так. Совсем не так. Несмотря на хороший заработок, он всё равно продолжает совершенствоваться и двигаться вперёд. Криштиану – потрясающий пример и легенда этого вида спорта», — приводит слова Шарабутдина San Luis Obispo Tribune со ссылкой на его выступление на пресс-конференции UFC Fight Night 250.

На UFC Fight Night 250 Шарабутдин сразится с британцем Майклом Пейджем. Турнир пройдёт 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
«Добрые русские мужики» и бешеная харизма. Почему за Буллета болеют все
«Добрые русские мужики» и бешеная харизма. Почему за Буллета болеют все

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android