Пельмень сфотографировался с российским флагом перед титульным боем в лиге Даны Уайта

Пресс-служба лиги Power Slap показала фото россиянина Василия «Пельменя» Камоцкого перед его титульным поединком на турнире по пощёчинам Power Slap 11. Камоцкий предстал на фото с российским флагом.

Фото: Power Slap

Напомним, Камоцкий по прозвищу «Пельмень» во второй раз в карьере сразится с действующим чемпионом в супертяжёлом весе Лайном Вернсом по прозвищу «Сумасшедший гаваец».

По итогам предыдущей встречи между Камоцким и Вернсом была зафиксирована ничья. По правилам лиги в случае ничейного исхода чемпион сохраняет за собой титул.

Турнир Power Slap 11 проходит сегодня, 30 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соревнования стартовали в 20:00 мск.