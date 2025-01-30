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Василий «Пельмень» Камоцкий стал чемпионом лиги Power Slap, победив Лэйна Вирнса

Василий «Пельмень» Камоцкий стал чемпионом лиги Power Slap, победив Лэйна Вирнса
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир Power Slap 11, в главном поединке которого встречались россиянин Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» и Лэйн «Безумный гаваец» Вирнс. Противостояние окончилось победой Камоцкого — 50:44, 50:44, 48:46, — в результате чего он стал новым чемпионом Power Slap.

Напомним, для спортсменов это был реванш. В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, была зафиксирована ничья. В результате чемпионом Power Slap тогда остался Вирнс. При этом некоторые бойцы ММА, в том числе бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Майкл Биспинг, не согласились с решением и считали победителем Камоцкого.

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