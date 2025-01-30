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«Я прошёл игру». Камоцкий заплакал после победы в титульном бою

«Я прошёл игру». Камоцкий заплакал после победы в титульном бою
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Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» прокомментировал победу, одержанную в поединке с Лэйном Вирнсом на турнире Power Slap 11. Противостояние проходило в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилось победой Камоцкого — 50:44, 50:44, 48:46, — в результате чего он стал новым чемпионом Power Slap.

«Я прошёл игру. Я теперь самый сильный по пощёчинам в мире», — сказал Камоцкий после боя, проронив слезу.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, для спортсменов это был реванш. В первом поединке, состоявшемся в октябре прошлого года, судьи зафиксировали ничью. В результате чемпионом Power Slap тогда остался Вирнс.

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