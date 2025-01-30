Финальная часть схватки Василия Пельменя, в которой он стал чемпионом лиги по пощёчинам

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир Power Slap 11, в главном поединке которого встречались россиянин Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» и Лэйн «Безумный гаваец» Вирнс. Противостояние окончилось победой Камоцкого — 50:44, 50:44, 48:46, — в результате чего он стал новым чемпионом Power Slap.

Пресс-служба лиги Power Slap опубликовала видео решающей части схватки между Камоцким и Вирнсом.

Права на видео принадлежат PowerSlap. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Power Slap.

В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, была зафиксирована ничья. В результате чемпионом Power Slap тогда остался Вирнс.